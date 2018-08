Uomini e Donne, Valentina Vignali racconta il suo dramma: «Ho avuto un tumore»

Mercoledì 22 Agosto 2018, 16:41 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2018 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valentina Vignali, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e cestista professionista, ha raccontato ai microfoni del Tg5 il suo dramma: «Ho avuto un tumore».Come riporta il sito Gossip e Tv , la giovane - che quest'anno tornerà a giocare a Roma nel campionato di serie A di basket femminile italiano - nel 2013 avrebbe scoperto un cancro alla tiroide. Valentina avrebbe parlato dunque della sua battaglia vinta diversi mesi più tardi.«Mi sento quotidianamente con ragazzi che hanno questo problema - avrebbe detto - che stanno facendo chemioterapia, che stanno iniziando il percorso di cura della malattia… Mi sento sempre di dire: 'Circondatevi di persone che vi vogliono bene e che vi danno energia positiva. E se potete, fate sport. A me ha aiutato'».La sportiva avrebbe già parlato del cancro rispondendo ad alcuni follower che le chiedevano come fosse riuscita a superarlo: «Grazie alle persone che mi stavano vicino, ma soprattutto grazie al basket. Il mio obiettivo anche mentre stavo male era sempre allenarmi anche se riuscivo a malapena a fare le scale di casa».Nell'intervista Valentina avrebbe parlato anche del ritorno in serie A. «Sono otto anni che non faccio più questo campionato. Varie peripezie di salute, spostamenti, ora non vedo l’ora di cominciare».