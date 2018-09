Vestitino, occhiali e posa da star: Olya Volesova incanta Sorrento Foto

Mercoledì 12 Settembre 2018, 16:40

SORRENTO - Quando è arrivata a Sorrento, non è di certo passata inosservata. E, d'altra parte, come poteva essere altrimenti? Con la sua bellezza mozzafiato, la sua mise sexy e nel contempo sbarazzina, la sua immancabile posa da star, Olya Volesova ha incantato la cittadina costiera. Momenti che l'influencer ed esperta di moda ha immortalato e pubblicato su Instagram, raccogliendo in pochi minuti migliaia i 'like' di buona parte dei suoi 116mila follower.La bionda di origini russe è stata avvistata nel centro di Sorrento, a pochi passi dall'ingresso della villa comunale. E qui, con la classe e il fascino che Madre Natura le ha donato, Olya ha improvvisato una sorta di défilé nella piazzetta brulicante di turisti, tra i minivan in sosta e decine di uomini rimasti a bocca aperta. In vestitino corto a pois, borsetta in pendant con i sandali e occhiali griffati, la sexy influencer non ha resistito al richiamo del belvedere di piazza della Vittoria.Qui il vento che sferza il golfo le ha leggermente sollevato il vestitino, mettendo in risalto la sua silhouette perfetta e le sue gambe da pin up: una scena che ha ricordato le riprese del film "Quando la moglie è in vacanza", quando Marilyn Monroe si posizionò col suo vestito bianco su una grata sotto la quale viaggiava la metropolitana di New York e, non appena il treno passò, lo stesso abito "esplose" verso l'alto regalando attimi di rara sensualità. Olya non si è scomposta: ha abbassato il vestitino e ha ripreso il suo tour italiano che l'ha già portata a Roma e a Firenze.