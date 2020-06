Wanda Nara denunciata. «Utilizza minori per promuovere prodotti di bellezza»

Dopo Fedez e Chiara Ferragni, a finire nel mirino del Codacons con una denuncia al Garante della Privacy e a quello per l'Infanzia e l'adolescenza per l'uso illecito di immagini di minori è ora Wanda Nara. L'associazione dei consumatori ha infatti presentato un esposto alle autorità competenti contro la nota influencer, dopo la pubblicazione sui suoi profili social di foto delle proprie figlie «truccate come donne adulte, con marchi di estetica in evidenza che potrebbero realizzare una forma di pubblicità occulta». Lo riferisce l'Adnkronos.



Ultimo aggiornamento: 15:11

«Sulla pagina Instagram di Wanda Nara sono state diffuse foto in cui bambini vengono utilizzati per pubblicizzare un brand (lo stesso usato dalla nota influencer) con pose e atteggiamenti idonei a ledere l'immagine del minore ed il sentimento dei minori che vedono tali foto - scrive il Codacons nell'esposto che l'Adnkronos è in grado di anticipare - La diffusione di tali immagini è assolutamente pericolosa, in quanto con esse si veicola l'identità e l'intimità di un bambino in tenera età e lo si fa attribuendo ad un viso di bambina il corpo di una donna».I video pubblicati venerdì scorso dalla moglie di Mauro Icardi, che hanno come protagonista la figlia Francesca, di 5 anni, avevano ricevuto, in un sole 24 ore, oltre 5 milioni di visualizzazioni.