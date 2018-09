Alla Fiera del gioiello di Hong Kong 23 aziende di corallo di Torre del Greco

Giovedì 13 Settembre 2018, 13:33

TORRE DEL GRECO - Al via la Fiera del Gioiello di Hong Kong 2018, la Asia's Fashion Jewellery & Accessories Fair: fino a sabato 15 settembre nel centro fieristico di Hong Kong in vetrina l'arte orafa dei migliori produttori mondiali di gioielli, pietre preziose, diamanti, zaffiri, perle, rubini, coralli e cammei.Il settore dell'oro rosso - coralli e cammei - è ormai da decenni appannaggio esclusivo dei brand di Torre del Greco, tra i padiglioni dell'Hong Kong Convention&Exhibition Centre si parla il dialetto torrese, con 23 aziende coralline in fiera per promuovere la lavorazione artigianale del corallo e del cammeo di Torre del Greco, in lizza per entrare nella tentative list dei beni immateriali patrimonio dell'Unesco.A Hong Kong ci sono Alessio Sorrentino, Antonino De Simone, Aucella srl, Massimo Borriello, Salvatore Collaro srl, Condis, Giovanni Condito srl, Michelangelo Coral, Coral Orafa Mediterranea, Coscia srl, Fratelli De Simone srl, Di Luca srl, Dotea, Eva, F. Cozzolino Pearling, Ideal Coral, Lello Orlando srl, Mattia Mazza, Mennorafa, Mondial Coral, Lorenzo Orlando, Parrino Coral, Francesco Pellegrino. Le 23 ditte di Torre del Greco sono Assocoral, l'associazione nazionale dei produttori di corallo e cammei fondata il 4 aprile 1977 per tutelare e promuovere l'oro rosso di Torre del Greco.