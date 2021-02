Elite Model Look, la finale mondiale: tra i vincitori anche l'italiano Salvatore Corallo

I vincitori della Finale mondiale di Elite Model look, il più affermato concorso mondiale di model e talent scouting promosso dal gruppo internazionale di model management Elite World Group , sono: Lola Pierré (16 anni di Plérin, Francia) e Salvatore Corallo (16 anni di La Spezia, Italia) sono stati proclamati vincitori nella categoria modelli, mentre Mika Reins (21 anni di Manila, Filippine) e Jack Jerry (23 anni di Los Angeles, USA) si sono aggiudicati il premio dei Digital Creators.

Cinque creatori digitali e quindici modelli provenienti da 11 paesi del mondo hanno partecipato al concorso, che dal 1983 lancia i protagonisti delle passerelle di domani, in un’edizione completamente virtuale messa a punto da Elite World Group per permettere ai ragazzi di partecipare in totale sicurezza.

Tutti e quattro i vincitori hanno ottenuto un contratto con una delle agenzie del network internazionale Elite World Group, che comprende le agenzie Elite Model World, Women Management, The Society Management, Supreme Management, Women 360 Management e EWG Management. I venti finalisti sono stati guidati attraverso un model bootcamp virtuale con cinque “insegnanti” molto speciali: la top model Coco Rocha, il creatore di social media Cameron Dallas, la modella Jasmine Sanders, la modella Isabeli Fontana e il modello e conduttore televisivo Ruben Rua. Attraverso sessioni di mentoring uno-a-uno e di gruppo, i quattro mentori hanno condiviso le loro storie personali nella fashion industry, hanno dato loro consigli utili per la loro carriera e hanno risposto alle domande degli stessi finalisti.

Elite Model Look - lanciato nel 1983 - è il più famoso e riconosciuto concorso internazionale di model scouting della fashion industry. Ha scoperto e lanciato le carriere di icone leggendarie come Cindy Crawford, Stephanie Seymour, Gisele Bündchen e top model come Ming Xi, Fei Fei Sun, Vittoria Ceretti, Mayowa Nicholas, Yasmin Wijnaldum, Birgit Kos, Benjamin Benedek, Matthew Bell, Serge Rigvava and Davidson Obennebo.

Elite Model Look seleziona ogni anno migliaia di ragazze e ragazzi in tutto il mondo e rappresenta per i giovani una reale e seria opportunità di intraprendere la carriera di modella e modello grazie al supporto della rete di agenzie del Gruppo. Elite Model Look non è solo un contest ma rappresenta anche un'avventura eccezionale sia sul piano professionale che personale. www.elitemodellook.com

