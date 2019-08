Calendario Pirelli, Emma Watson e Kristen Stewart nei panni di Giulietta

Domenica 4 Agosto 2019, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 04-08-2019 12:11

È da poco stato rilasciato un dietro le quinte delTra le protagoniste, nel ruolo della nota eroina shakespearianaCapuleti, spiccanoRealizzato dall'italiano italiano, fotografo esperto di moda, il servizio fotograficopresenta nove donne che danno ognuna un'interpretazione personale del tragico personaggio del dramma inglese.Roversi ha realizzato i suoi scatti mentre i soggetti scelti erano intenti a recitare parti dell'opera del genio inglese: «Qui non c'è un Romeo, ci sono soltanto "Juliets" che si presentano per un casting, rispondono alle domande e propongono la loro versione del personaggio prima di rievocare un passaggio dalla tragedia, in costume», ha dichiaratoade.Lanciato per la prima volta nel, ilè stato inizialmente percepito come un calendario pin-up. Tuttavia, negli ultimi anni ha fatto passi da gigante nel sostegno dell'empowerment femminile.Ilè famoso per la sua tiratura limitata. Infatti, non è venduto ed è regalato soltanto a pochi ed importanti clienti dellae a vip. Si tratta per questo di un prodotto incredibilmente particolare, caratterizzato peraltro da un fascino straordinario e che può arrivare a comprendere nudi artistici di rara bellezza.Dopo aver realizzato il calendario di quest'anno a maggio, Roversi ha dichiarato di aver trovato "commovente" l'emozione mostrata da attrici affermate come, che hanno vissuto «l'audizione come se fosse il loro primo casting». I soggetti scelti sono stati fotografati in un ambiente acromatico, in stanze grigie e in cortili tipicamente gotici.Sono stati inoltre fotografati per ille attrici, le cantantie l'artista, figlia del fotografo.Il fotografo ha spiegato di aver scelto donne di oggi, differenti per stile e cultura, capaci però di dare un importante contributo alla modernità del progetto: il lavoro prende spunto dal dramma di Shakespeare e dall'incontro tra amore, forza, gioventù e bellezza rappresentato dalla sua protagonista femminile.