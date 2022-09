Miss Italia 2022, Sophia Mele è Miss Kissimo Biancaluna Campania 2022

Miss Italia 2022, entusiasmante tappa Regionale disputata a Poggiomarino, Napoli Nella tappa Regionale andata in scena (il 9 settembre) in quel di Poggiomarino, presso l’Azienda «Kissimo Biancaluna», rilevanti sono stati i momenti susseguiti. A trovare il pass tra le numerose ragazze che vi hanno partecipato troviamo Sophia Mele, di Succivo (Caserta) che si aggiudica il prestigioso titolo di «Miss Kissimo Biancaluna Campania 2022». Kissimo Biancaluna è l’intimo Made in Italy.

Sarà tra le concorrenti a rappresentare la Campania nella Semifinale Nazionale di Miss Italia, che si disputerà tra il 16 e il 19 settembre a Fano. Sophia Mele è una modella 18 enne longilinea, snella, con capelli castani, occhi chiari, sensuale ed elegante. Decisa a proseguire su questa fantastica scia, per trovarne di nuove. Proseguiranno importanti novità.