Tutte vogliono i pantaloni pitonati: ecco i modelli più belli (e low cost)

Giovedì 25 Ottobre 2018, 12:08 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 12:30

E’ iniziato tutto con unaSembrava unacome tante:, destinata a consumarsi il tempo di una story su Instagram. Lainvece è diventata un’autentica ossessione. Una mania di quelle che sfugge di mano, come l’intervallo che intercorre tra il “come lo abbino” e il “ma ne ho già quattro”. Di quelle che invadono home di Facebook, strade e irrimediabilmente anche. E dopo, la stagione fredda ci vedrà indossare i pantaloni come fossero una seconda pelle. Ma che sia di serpente, aggiungiamo noi., chi più ne ha più ne metta: ogni brand ha già pronta la suail modello di, ideale da indossare con top e maglioni suili vuolema non si fa mancare una, must have irrinunciabile per l’anno 2019.Sono aquelli di, da mixare con, come il panna e il beige melangiato.dimentrefirma unche più trendy non si può. Se ci fosse una regola per indossare la stampa animalier senza sbagliare sarebbe quella di accostarle al bianco e al nero. Ma nella moda si sa, le regole sono fatte per essere infrante. Colori solidi come ilpossono sostituire i soliti abbinamenti; la palette autunnale () invece donerà un’aria bohémien anche alla mise più estrema. Ma se proprio non sapete rinunciare al classico black or white,: maniche a palloncino, colli con ruches e camicie dai tagli originali daranno un'anche al pitone più cheap.