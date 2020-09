PiaLauriCapri, una donna rilancia l'alta moda uomo

PiaLauriCapri, emergente brand di alta moda uomo, crea capi spalla realizzati interamente a mano, senza alcun punto di colla, utilizzando la migliore selezione di tessuti naturali pregiati, esclusivi e unici, come il Cachemire Bamboo.



Dal lab-atelier situato a Boscoreale prendono vita collezioni in cui stile, ergonomia, preziosità, ricerca e cura dei dettagli si sposano grazie alla visione armonica di Pia Lauri che interpreta il marchio fin dal suo esordio.



“Ci governa la ricerca della leggerezza, la sottrazione di peso in ogni capo” commenta la stilista napoletana, che con occhi femminili crea ed interpreta capi spalla maschili totalmente fatti a mano - “perché ciò che indossiamo liberi i nostri movimenti e la nostra gestualità”. E così i capi spalla, gli abiti, prendono vita già dal loro interno tenendo fede a questa visione: le inter-fodere, realizzate secondo un approccio di produzione verticale, sono in pelo cammello e crine cavallo con l’obiettivo, tra i tanti, di rilanciare una produzione artigianale di fodere non più richieste a causa di un uso intensivo di colle. Manifesto di PiaLauriCapri è la creazione di capi spalla a zero idrocarburi, completamente senza colle, costruiti grazie a un sapiente uso di forzaglie, bindelli e briglie studiate in base alla tipologia di modello e di tessuto, per ottenere l’ergonomia e la leggerezza desiderate dalla stilista. Etica, impegno morale e sostenibilità ambientale sono i valori fondanti tradotti in capacità operativa. Fonte di ispirazione e riconoscibile riferimento identitario è l’isola di Capri, la cui essenza ed energia viene espressa e raccontata attraverso le tonalità, le linee e forme delle collezioni. Un legame forte quello con l’isola, dove ha sede il Centro Stile, testimoniato anche dalla scelta del logo: la Lucertola Azzurra. © RIPRODUZIONE RISERVATA