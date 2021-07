Tutti pazzi per il crochet: il tessuto must have dell'estate 2021

Trend indiscusso dell'estate 2021 è il crochet, che sia un capo d'abbigliamento o un accessorio, in tinta unita o colorato, firmato o handmade, l'importante è che sia intrecciato.

Una delle chiavi del suo successo è indubbiamente la versatilità, capace di rappresentare al meglio ogni stile, oltre a un’eleganza innata grazie agli intrecci che creano un particolare gioco di vedo non vedo.

Durante la pandemia, la pratica dell'uncinetto e moltissime attività DIY, do it yourself, sono diventate virali e predominanti tra i giovani; importante esempio è la collezione della modella anticonvenzionale Ella Emhoff, attivista LGBTQ e figliastra di Kamala Harris, che della sua passione per l’uncinetto ha fatto una collezione eccentrica e colorata, andata subito sold out.

Tantissime anche le proposte crochet viste in passerella, re induscusso è l’abito rainbow, completamente fatto a mano, del talentuoso stilista bolognese Marco Rambaldi.

Il «granny square» è considerato da psicologi e studiosi del comportamento una tecnica che, grazie al movimento lento e costante delle mani, aiuta ad allentare l'ansia e abbassa anche la pressione sanguigna, contribuendo a regolarizzare respiro e battito cardiaco.

Questa tecnica artigianale degli anni '70 spopola su tutti i social: su Youtube sono presenti moltissimi video che spiegano passo dopo passo come poter realizzare a mano un capo crochet, Instagram, invece, è la vetrina per chi propone le proprie creazioni fatte a mano.