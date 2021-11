Colourbook e Wycon Cosmetics, partnership vitaminica e tutta made in Italy

L’unione fa la forza e quando a mixarsi sono i colori, il risultato è ancora più sorprendente. I nuovissimi quaderni spiralati “My Beauty Shadebook” nascono dalla collaborazione tra Colourbook e Wycon cosmetics, in cui creatività, personalità, colore e qualità made in Italy si fondono insieme. Da sempre lo spiralato Colourbook, in tutti i suoi formati, è un must del brand, il più imitato. Dagli intensi colori fluo a quelli pastel, più delicati e romantici, si è fatto strada e in 15 anni è diventato immancabile sugli scaffali delle cartolerie e su tutti i banchi di scuola e scrivanie di ogni età! Ogni cover è uno stato d’animo, tantissime le nuance e le stampe, tutte coloratissime e sempre di tendenza, che attraversano mode e intere generazioni.

Oggi, grazie alla collaborazione con Wycon, Colourbook ci mostra un’allure inedita e sempre più alla moda, dallo stile assolutamente unico, che saprà “sedurre” tutte le stationery-addicted, e non solo, portando allegria e positività nello stile del marchio. I nuovi quaderni sono assortiti in sei accattivanti varianti grafiche, con stampe black&white a contrasto abbinate a sei diversi colori, pop e vitaminici, da scegliere a seconda della propria personalità e preferenza, con copertina in Ppl e dettagli rifiniti con nastro a caldo. I risguardi presentano un coloratissimo spazio personale extra, un utile calendario per organizzare al meglio il proprio tempo e riquadri colorati per annotare appunti velocemente, per ricordare una data, un pensiero felice o semplicemente “to do”, con la lista di cose da fare. I nuovi quaderni spiralati sono realizzati con Wire-O metallico nero, con fogli microperforati con invito allo strappo e fori per l’archiviazione.

Ogni quaderno è blisterato singolarmente e accompagnato da un ombretto in cialda Wycon cosmetics, che, colorato e super-fashion, segue il mood che da sempre accompagna il marchio Colourbook. Anche Wycon, infatti, è nato all’insegna dell’originalità, con l’idea di “rompere gli schemi” del mercato della cosmesi, offrendo a tutti la possibilità di acquistare collezioni di make-up, skin care e body care al giusto prezzo e accessibili a tutti. Il brand ha fatto del “colore” il fil-rouge delle sue collezioni, proponendo cosmetici sempre innovativi e di tendenza, fatti per esprimere la propria personalità, senza nasconderla, ma rivelandola. Proprio come l’ombretto, che dalle nuance più calde alle più fredde, può dare risalto ad ogni tipologia di sguardo. Gli ombretti in cialda Wycon sono pigmentati ad alta scrivenza e coprenza per colori ultra-intensi. Di facile applicazione e sfumabilità eccellente, la formula garantisce un’ottima tenuta e aderenza alla pelle eliminando fall out. Colourbook continua così a dettare le mode in fatto di cartoleria, ma entrando sempre più nei cuori delle beauty-lovers con Wycon cosmetics.