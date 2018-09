Potrebbe essere arrivato il momento del passaggio di mano di Versace. Secondo il Corriere della Sera in campo per l'acquisto della casa di moda, dopo le voci circolate la scorsa settimana, ci sarebbe un nome americano come Michael Kors o Tiffany, pronto a valorizzare il marchio della Medusa 2 miliardi di dollari.LEGGI ANCHE Gipsy con stile, la donna Versace sexy tra fiori e mini tubini