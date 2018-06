Alessandra Appiano, la lettera del marito: «Era una donna buona». La malattia e la tragica fuga

Giovedì 14 Giugno 2018, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2018 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Si è probabilmente tolta la vita, per colpa di un male oscuro che le ha rovinato l’ultima parte della vita, e che ha lasciato sgomente le persone a lei più vicine. Il marito, il giornalista del Fatto Quotidiano, le ha dedicato una lettera aperta, a rendere omaggio alla scrittrice e volto televisivo, già vincitrice del premio Bancarella.L’ipotesi di un gesto volontario ha scatenato i commenti sui social, ed è proprio per questo che Delbecchi ha deciso di scrivere questa lettera. «Tra i lettori di queste righe ce ne saranno alcuni che conobbero Alessandra, ed è verosimile che sviluppino riflessioni più o meno analoghe. Ma quelli che non la conobbero, vorrei che avessero di lei l’immagine più semplice che io ne porto nel cuore: era una donna buona».«Mia moglie èmanifestatosi in modo oscuro e quasi metafisico, un maleficio che non le ha lasciato scampo nonostante i diversi tentativi di cura - le sue parole, 11 giorni dopo la morte - Alessandra era una sorgente infaticabile di luce ed energia non solo per me ma anche per i nostri tanti amici. È stata la donna più attenta alla propria salute che abbia mai conosciuto, dedita alla propria cura e al proprio aspetto».«Aveva le sue tristezze e le sue malinconie - continua - Era un’artista vera, duplice anche nel suo lavoro, capace di tormentarsi per tre mesi sul ‘non ho più niente da dire’ e poi dinei tre mesi successivi. Aveva i suoi momenti di crisi, ma quale persona intelligente e sensibile non ne ha?».è arrivata in tempi recenti: «In cinquanta giorni è cambiato tutto», ammette Delbecchi.«Tutto si è rivelato inutile, un calvario da uno specialista all’altro, fino alla decisione del ricovero per scongiurare qualsiasi gesto estremo. Ma la mattina del 3 giugno, da quel luogo che doveva curarla e proteggerla è potuta fuggire, vagare indisturbata per i deserti vialoni della periferia fino a raggiungere, sede di un hotel. Dalla terrazza dell’ottavo piano ha guardato per l’ultima volta quella città che amava tanto».