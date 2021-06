Alessandro Gassmann e le tasse, bufera su Twitter: «Chi ha di più aiuti gli altri»

Alessandro Gassmann accende il dibattito sui social con la proposta di una tassa patrimoniale. «Nel nostro paese, chi è da anni in maggiore difficoltà, sono i giovani», scrive su Twitter. L'attore interviene sull'argomento, tornato d'attualità anche nel mondo politico, con un post su Twitter. «In momenti difficili, chi ha molto, può, e secondo me dovrebbe, dare a chi è in maggiore difficoltà. Nel nostro paese, chi è da anni in maggiore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati