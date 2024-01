Alessandro Gassmann, lo sfogo contro gli evasori: «Da 40 anni pago le tasse anche a scrocconi e ladri. Vaffan**lo»

Alessandro Gassmann è sempre stato un uomo libero di esprimere la sua opinione e le sue idee e lo fa spesso sul suo profilo X, ex Twitter, come una furia. L'attore, dopo aver saputo a quanto ammonta l'evasione fiscale in Italia, si è rifugiato sul suo profilo social per dare voce alla frustrazione, seguita dai suoi follower che, come lui, pagano ogni anno tasse su tasse.

Quando da 40 anni paghi tutte le tasse con puntiglio e determinazione, perché vuoi contribuire al buon funzionamento dello stato, e leggi di 83 miliardi e mezzo di evasione, e sai che chi non paga non pagherà mai e che gli pagherai scuole, ospedali e tutto tu… una moltitudine di… — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) January 4, 2024

«Quando da 40 anni paghi tutte le tasse con puntiglio e determinazione, perché vuoi contribuire al buon funzionamento dello stato, e leggi di 83 miliardi e mezzo di evasione, e sai che chi non paga non pagherà mai e che gli pagherai scuole, ospedali e tutto tu… una moltitudine di scrocconi, ladri, vigliacchi e spesso molto ricchi.

A voi, che non pagate le tasse il mio più sincero e sentito vaf****ulo», ha scritto Alessandro Gassmann che ha trovato molto appoggio nei suoi follower, stanchi come lui di dover pagare tasse anche per chi non l'ha mai fatto e mai lo farà.