«Parola di Clementino» il nuovo spot di Alfonsino, il delivery made in Italy

Clementino è il protagonista del nuovo spot pubblicitario di Alfonsino, il delivery made in Italy che ha fatto della sua mission la sostenibilità e l'attenzione per i piccoli centri.



L'obiettivo per la realizzazione di questo spot era connotare d'italianità il brand e differenziarsi rispetto i competitors, il risultato è stato una danza di immagini, spesso surreale e frenetica.

APPROFONDIMENTI TECNOLOGIA Startup proiettano il settore food&beverage nel futuro: il cibo... IL LAVORO Just Eat, svolta lavoro: duecento rider assunti a Napoli L'INIZIATIVA Collettivo Onda Napoletana: 100 ristoratori-rider a sorpresa a casa...

Lo spot s'ispira alle pubblicità italiane tipiche degli anni ’90 dove i jingle, i colori e il montaggio concorrono all’unisono nell’intento di catturare l’attenzione dello spettatore.

Il rapper non si è limitato a prestare la sua immagine per la pubblicità, ma è stato parte integrante di tutto il processo creativo, infatti lo stesso testo è una sua creazione e non redatto attraverso tecnicismi pubblicitari.

Lo spot dura circa 40 secondi ed è già presente su YouTube e sui canali social dell'azienda; tra le curiosità, attivando i sottotitoli nella versione integrale del video, è presente un codice sconto che appare al secondo 00:22 .

«Siamo entusiasti ed orgogliosi della nuova campagna che vede come protagonista Clementino perché, oltre ad essere divertente ed ironica, rispecchia perfettamente i nostri punti di forza e i valori che vogliamo trasmettere ai nostri clienti» - afferma Domenico Pascarella, co-founder e Cmo di Alfonsino.