Amedeo Goria, incidente d'auto a Roma: in macchina con lui la figlia Guenda. Ecco cosa sta succedendo. Come riporta il sito 361 Magazine, oggi il giornalista sportivo ha avuto un incidente d'auto nel quartiere Prati a Roma. Con lui, l'ex gieffina Guenda Goria.

Secondo le ricostruzioni, Amedeo Goria, facendo marcia indietro, ha colpito un motorino. Fortunatamente nessuna delle due parti si è fatta male. Una volta scesa dall'auto, Guenda avrebbe fatto una ramanzina al padre. Come riporta il sito, papà e figlia non avrebbero indossato la mascherina. Probabilmente dimenticata in auto per il momento concitato.

Ultimo aggiornamento: 22:12

