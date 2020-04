Coronavirus, Ascierto finisce sul presepe: ecco il dono degli artigiani di San Gregorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'idea è venuta a Gabriele Casillo, architetto, portavoce dell'associazione Corpo di Napoli che raggruppa tanti artigiani di San Gregorio Armeno: realizzare una statuina del presepe in onore dell'eroe napoletano del momento, il dottor Ascierto. I fratelli Gambardella, storici artigiani di San Gregorio, hanno raccolto l'invito e hanno realizzato la statuina, assiem a un'altra figura di terracotta che rappresenta l'Italia mentre schiaccia il virus.Ieri mattina una delegazione è partita da San Gregorio Armeno alla volta del Pascale per la consegna ufficiale. Commosso il dottor Ascierto ha avuto parole di apprezzamento e di entusiasmo: «Per me è la rappresentazione dell'affetto dell'intera città nei miei confronti».Alla consegna erano presenti i fratelli Gambardella, autori della statuina, i rappresentanti dell'assdociazione Corpo di Napoli Amedeo Mango e Gabriele Casillo, Vincenzo Albertini patron di Napoli Sotterranea che ha sostenuto l'iniziativa e promesso soetegno per San Gregorio quando le attività riprenderanno.«È con grande orgoglio che abbiamo consegnato nelle mani del dottor Ascierto le due statuette - ha detto Amedeo Mango, Presidente dell’Associazione Corpo di Napoli - per il gran lavoro di ricerca e sperimentazione che sta svolgendo, lavoro che sta salvando tante vite umane, portandolo ad essere un faro di speranza in Italia e nel mondo al contrasto della pandemia».Prima della consegna, il gruppo di San Gregorio Armeno s'è fermato a donare il sangue: «Una maniera per contribuire alla battaglia di chi soffre negli ospedali», ha detto con orgoglio l'architetto Casillo.Salutando gli artigiani il dottor Ascierto ha fatto loro una promessa: «Quando lquesta emergenza sarà solo un brutto ricordo verrò al centro storico per condividere una pizza con voi».