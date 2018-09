Balsamo per i capelli causa infezioni e irratazioni: ritirato dal commercio

Martedì 11 Settembre 2018, 19:15 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attenzione a questo balsamo per i capelli segnalato da Rapex, il sistema di allerta europeo per i prodotti non alimentari (Rapid Alert System for dangerous non-food products): alcune partite del balsamo erboristico ai semi di di lino della linea I Provenziali contengono muffe e batteri che possono causare infezioni o irritazioni soprattutto se il prodotto viene a contatto di ferite e degli occhi.I flaconi di plastica (il cui costo è mediamente attorno ai 4 euro) da evitare sono quelli di questi lotti (in base all'avviso numero A12 / 1287/18 del Rapex:A sua volta l'azienda produttrice ha provveduto a ritirare quanti più flaconi possibile invitando negozianti e consumatori a contattarla usando la mail servizioconsumatori@iprovenzali.it per ottenere la sostituzione del prodotto.