Barbara D'Urso wonder woman con il collarino: «Niente ci deve fermare»

Venerdì 6 Settembre 2019, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2019 17:27

Barbara D'Urso wonder woman: boomerang con il collare cervicale per salutare i suoi fan. Solo ieri sera vi avevamo raccontato del brutto incidente della conduttrice, che lunedì 9 settembre tornerà al timone di Poneriggio 5,, che l'ha costretta a indossare il collare cervicale. Ma non sarà certo un collare cervicale a fermare Barbarella, come amano chiamarla i suoi fan, e oggi ha postato sui social un video boomerang anche con il collarino.La scorsa settimana Barbara D'Urso ha avuto un brutto incidente che l'ha costretta a indossare un collare cervicale. La conduttrice ha tentato di mantenere nascosta la notizia, ma invano, per questo ieri sera, anche per rassicurare il suo pubblico, ha pubblicato un video in cui ha spiegato come sono andate le cose.«Una settimana fa - ha detto la D'Urso nel video - ho avuto un incidente, sono scivolata in maniera molto pericolosa e una lastra di cristallo mi è entrata qui e le conseguenze sono state particolari. Per molto tempo, ho avuto insensibilità al braccio e alla mano. La cosa mi ha insegnato che capita tutto in un minuto e la vita va vissuta con gioia. Questo è quanto». Dopo questo video sono stati in tatissimi a mandarle messaggi di pronta guarigione. Ma poteva un collare cervicale fermare la D'Urso? Certo che no! E poco fa su Instagram ha pubblicato un video, anzi per la precisione, l'inconfondibile inconfondibile «#dursoboomerang anche con il collarino!!! 😜😜😜 Perché niente ci deve fermare!!!» . Splendida in un minidress bianco, la conduttrice è tornata al lavoro e sta continuando a girare gli spot dei suoi programmi, a partire da Pomeriggio 5 che partirà lunedì 9 settembre.