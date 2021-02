Barbara D'Urso, la tenera foto con Lamberto Sposini. Fan commossi: «Un vero signore»

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha condiviso su Instagram uno scatto che ha fatto subito il giro del web. Nell'immagine, Barbara D'Urso è in compagnia di Lamberto Sposini, lo storico conduttore della Vita in Diretta, che nel 2011 in seguito a un'emorragia cerebrale si è ritirato a vita privata.

Nella tenera foto, Barbara accarezza Lamberto Sposini che posa sorridente. Immediati i commenti commossi dei fan: «Un vero signore». E ancora: «Ci manchi, siete bellissimi». «Che uomo, sempre distinto e con un sorriso dolce».

LAMBERTO SPOSINI, LA MALATTIA

Il 29 aprile 2011 il conduttore viene colpito da un ictus seguito da emorragia cerebrale, poco prima di iniziare a condurre lo speciale della Vita in Diretta dedicato alle nozze tra il principe William e Kate Middleton. Viene ricoverato d'urgenza presso il Policlinico Gemelli di Roma e successivamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la riduzione dell'emorragia. L'11 luglio 2011 lascia il Policlinico Gemelli in seguito al miglioramento delle sue condizioni e viene trasferito nella clinica riabilitativa Santa Lucia a Roma, dove è rimasto fino al mese di novembre, quando è stato trasferito in una clinica privata in Svizzera.

