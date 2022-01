Bebe Vio: «Sono solo una semplice tifosa della Roma che non si è ancora ripresa»

La rocambolesca sconfitta con la Juventus ha lasciato strascichi, dividendo i tifosi sul giudizio riguardo l'attuale stagione, e c'è chi - proprio tra i supporters giallorossi - dopo due giorni non ha ancora digerito il k.o.. Si tratta della campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio, nota sostenitrice della squadra allenata da Mourinho, fan sfegatata di Francesco Totti e da sempre in prima linea sulle vicende della squadra della Capitale.

Sono solo una semplice tifosa della Roma che non si è ancora ripresa....😅#RomaJuve pic.twitter.com/EKKENLsG5h — Beatrice Vio (@VioBebe) January 11, 2022

La plurimedagliata schermitrice, portabandiera alle ultime Paralimpiadi di Tokyo, ha pubblicato un tweet dove ha mostrato tutto il proprio dispiacere sulla situazione della sua squadra del cuore: «Sono solo una semplice tifosa della Roma che non si è ancora ripresa.... #RomaJuve» recita il post, insieme ad una foto in bianco e nero che la ritrae in un sorriso beffardo. Un messaggio attraverso la quale Vio si fa portavoce dei tifosi giallorossi, per una stagione nella quale tutti loro speravano in un andamento migliore.