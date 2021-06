Bimba africana vede per la prima volta un uomo bianco e scoppia in lacrime: «È un fantasma?»

In Uganda una bambina è scoppiata in lacrime nel vedere per la prima volta un uomo bianco, perché pensava che fosse un fantasma pronto a mangiarla. Come dettagliato nel video pubblicato su YouTube, l'episodio è avvenuto nella zona dei Monti Rwenzori, a ovest del Paese.

Secondo le immagini, quando il visitatore è arrivato nel villaggio e ha cominciato a parlare con le persone del luogo, la bambina di nome Maria è scappata spaventata dalla sua presenza.

La sua famiglia ha cercato di convincerla che il visitatore non le avrebbe fatto alcun male, ma la minore ha continuato a piangere e a chiamare ripetutamente suo padre, mentre ripeteva spaventata che l'uomo bianco l'avrebbe divorata. «Non ti mangerà e se lo farà ti difenderemo», cercavano di rassicurarla.

Nonostante la piccola avesse paura dell'uomo, i suoi familiari gli hanno chiesto di avvicinarsi per dimostrarle che non le avrebbe fatto del male. «Anch'io ho paura dei bianchi», ha detto l'uomo alla bambina, tenendole la mano.