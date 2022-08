Briatore escluso dalla classifica delle migliori pizze ribatte: «Io non ho pizzerie ma ristoranti di lusso»

«La migliore pizza di Italia costa 6 euro? Mi fa piacere ma noi giochiamo in un altro campionato. Io non ho pizzerie con i tovagliolini di carta ma ho ristoranti di lusso». Così Flavio Briatore commenta con l'Adnkronos la top 50 delle pizze più buone di Italia che vede in vetta alla classifica 'I Masianellì di Caserta, dove una pizza margherita costa 6 euro. Niente a che vedere con la piazza al «Pata Negra» di Briatore che costa 65: «Se mi avessero incluso nella categorie pizzerie sarei molto inca.. - sottolinea l'imprenditore - Mi sarai fatto depennare. Noi non c'entriamo niente con le pizzerie, noi siamo «Crazy Pizza», l'unico brand italiano di pizza conosciuto nel mondo, noi siamo «Pasqualino e Luigino».

«Le pizzerie sono quelle che si vedono in giro, ad esempio a Napoli - continua l'imprenditore - Noi siamo tutt'altra cosa. Il nostro è un ristorante, abbiamo dei locali unici, molto di lusso ed esclusivi. Nei nostri locali c'è energia - sottolinea ancora Briatore - c'è lo show dei camerieri e dei pizzaioli e poi c'è anche la pizza che forse è la migliore di Italia - conclude - perché non ha lievito e quindi non ti fa gonfiare».