I cavallucci marini flirtano nelle acque di Sorrento: lo scatto incanta il web

Venerdì 19 Aprile 2019, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA LUBRENSE - Due cavallucci marini che flirtano nelle acque dell'Area marina protetta di Punta Campanella e, avvicinandosi l'uno all'altro, sembrano formare un cuore negli abissi. Ecco la fotografie che è valsa a Rosario Scariati il successo nella decima edizione di Obiettivo Terra, concorso nazionale di fotografia geografico-ambientale promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana Onlus a sostegno dei Parchi e delle Aree Protette italiane: una grande soddisfazione per il fotosub e una grande vetrina nazionale e internazionale per il Parco Marino e l'intero territorio della costiera sorrentino-amalfitana.La gigantografia della foto sarà esposta fino al primo maggio in Piazza Barberini, a Roma. Oggi la premiazione a Villa Celimontana, storica sede della Società Geografica Italiana. Punta Campanella ha vinto anche la menzione speciale nella categoria "mare" ed è risultata l'area protetta più immortalata. Un'incetta di premi che inorgoglisce il presidente del Parco marino Michele Giustiniani e il direttore Antonino Miccio, presente alla premiazione. Obiettivo del concorso è la promozione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali del nostro Paese attraverso la fotografia, così da diffondere un modello di turismo ecosostenibile e responsabile.