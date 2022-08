Chiara Ferragni si addormenta in discoteca. Fedez la prende in giro e il video diventa virale

L'estate sta finendo e Fedez lo sa. Quale modo migliore di racchiudere la bella vacanza a Ibiza in un video ricordo? "Riassunto di un'estate pazza", così il rapper condivide su Instagram con i suoi 14milioni di followers una serie di momenti indimenticabili, soprattutto per Chiara Ferragni. Un collage di di riprese divertenti della moglie che dorme praticamente "ovunque", anche in discoteca. Fedez la prende in giro e la immortala in tutte le sue pennichelle, dal divano, alla pascina, al ristorante, all'auto, sembra che la bella moglie prenda facilmente sonno. In sottofondo la canzone di Usher "Yeah", che scandisce in maniera ironica le varie pose in totale sonnolenza della Ferragni.

La reazione di Chiara Ferragni

Lei la prende a ridere, ogni tanto manda a quel paese il marito, come nella prima immagine del video, ma si diverte e fa simpatia a tutti i suoi fan. Chiara lascia un commento sotto il post di Fedez e scrive: «Come sempre una mamma riposata». Il web impazzisce e il video diventa subito virale, quasi 6mila le persone che hanno detto la loro, tra battute, risate e applausi. Sembra che i seguaci dei Ferragnez apprezzino parecchio la versione autoironica, semplice e genuina della coppia, già amatissima sui social.