Chiara Ferragni fa assaggiare la Nutella a Leone e il piccolo «sviene» sulla sedia

E anche per Leone è arrivato il momento di assaggiare la mitica Nutella. La coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez è partita per andare in vacanza sulle nevi, in Trentino, e per il piccolo è arrivato questa inaspettata sorpresa post natalizia.

A postare lo storico momento naturalmente mamma Chiara dalle stories del suo seguitissimo account Instagram, che vedono spesso Leone protagonista. Il primogenito dei Ferragnez è seduto mentre gioca con i colori, quando si avvicina di soppiatto la mamma con in mano un pezzo di pane e Nutella.

Leone capisce che è in arrivo qualcosa di buono e immediatamente assaggia. Chiara chiede impaziente: “Com’è amore? Com’è?!” e il piccolo, per tutta riposta, si lascia andare "svenendo" sulla sedia.

Un esperimento positivo, per un “merendina” che Leone imparerà a conoscere molto bene…

