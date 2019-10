Lunedì 21 Ottobre 2019, 22:20 - Ultimo aggiornamento: 22 Ottobre, 06:30

«Dopo la seconda udienza al processo intentato contro di lui dall’ex moglie, l’ex campione di ciclismo Mario Cipollini, che grida la sua innocenza, è crollato: si è fatto ricoverare in un istituto di Ancona ed è stato operato al cuore»: è quanto scrive in esclusiva Novella 2000 in edicola da mercoledì 23 ottobre.Il settimanale prosegue nel racconto: «Quella che era una semplice tachicardia, con cui ha vissuto anche nella sua carriera sportiva, si è trasformata in un problema serio da affrontare subito».