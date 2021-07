Dahlia Sky, 31 anni, malata terminale di cancro: si è tolta la vita sparandosi dentro la sua auto

Dahlia Sky, 31 anni, è stata trovata morta suicida dentro la sua auto a San Fernando Valley in California. La giovane donna si è tolta la vita sparandosi un colpo di pistola in testa. Negli anni scorsi le era stato diagnosticato un cancro al seno al quarto stadio e stava lottando con la depressione. Avrebbe festeggiato il suo 32esimo compleanno il mese prossimo.

Dahlia Sky, morta a 31 anni: era un'anima bellissima

Secondo la descrizione in una campagna GoFundMe lanciata all'inizio di questa settimana per conto della madre di Sky, l'attrice malata di cancro era senzatetto e viveva nella sua auto. Negli anni precedenti aveva lavorato nel mondo del porno e i colleghi hanno ricordato l'artista come "un'anima bellissima".

ICYMI: Porn star Dahlia Sky dead at 31: Mourned as ‘beautiful soul’ https://t.co/h6BOhdcD6G pic.twitter.com/taVbtCIC3t — New York Post (@nypost) July 17, 2021

Il proprietario della JHP Films, Hans, ha detto ad AVN che la battaglia della giovane contro il cancro, durata anni, l'aveva messa a dura prova.

Il ricordo dei colleghi

«Durante il suo ultimo anno le ho parlato più volte della vita. Non è stata una corsa facile per lei», ha detto Hans. «Mi mancherà tantissimo». Dahlia Sky ha fatto parte del mondo dell'intrattenimento per adulti per un decennio e ha avuto circa 600 crediti a suo nome, con alcune delle sue esibizioni che le sono valse premi e nomination nel settore. «Era una ragazza davvero dolce», ha detto il regista Axel Braun in una dichiarazione ad AVN. «Era anche un'attrice di grande talento e un vero soldato».

«Era super divertente e aveva un grande cuore, ma sfortunatamente la sua battaglia contro il cancro al seno ha avuto un impatto sulla sua salute mentale e ha lottato contro la depressione, come farebbe la maggior parte delle persone. Il mio cuore è con la sua famiglia e i suoi cari, abbiamo perso un'anima bellissima», ha aggiunto il regista.