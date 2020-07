David e Victoria Beckham, il mega regalo per il matrimonio del figlio Brooklyn: una villa extra lusso

David e Victoria Beckham sono entusiasti per le nozze imminenti del loro primogenito Brooklyn con Nicola Anne Peltz. La coppia, tra le più ricche e glamour dello star system, ha in programma un mega regalo per i futuri sposi. Lei è un'attrice di 25 anni nota per aver recitato nella saga Transformers e lui le ha chiesto di sposarlo a 21 anni, dopo pochi mesi di fidanzamento. I due hanno intenzione di vivere negli Stati Uniti e per concedere loro la giusta intimità nelle visite londinesi, David e Victoria hanno pensato a una mega villa come regalo.

La coppia ha iniziato a frequentarsi a Los Angeles nell’autunno 2019. Erano stati visti insieme a una festa organizzata da Leonardo Di Caprio, salvo poi confermare la relazione a gennaio 2020. «Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposarmi e lei ha detto sì. Sono l’uomo più fortunato del mondo. Prometto di essere il miglior marito e il miglior papà un giorno. Ti amo piccola», ha scritto su Instagram il giovane Brooklyn annunciando la proposta.



Fonti parlano di un ragazzo così innamorato da aver fatto la proposta dopo soli dieci mesi di relazione. In passato aveva sofferto per il tira e molla con l'attrice Chloë Grace Moretz, ma per mamma e papà Beckham Nicola sarebbe la ragazza giusta. Seguire l'esempio dei genitori non sarà facile: l'ex Spice Girl e il campione di calcio stanno insieme da più di vent'anni.

Ultimo aggiornamento: 19:22

