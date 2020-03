Debora Villa, il dramma da Caterina Balivo: «Perdere il primo figlio è stato durissimo»

«Perdere il mio primo figlio è stato un colpo durissimo», la rivelazione choc arriva dal salotto di Vieni da me dove ospite di Caterina Balivo oggi è arrivata la simpaticissima Debora Villa. Un dramma custodito per tanti anni. Era sposata, felici lei e suo marito di diventare genitori, al settimo cielo e poi prima che finissero i tre mesi di gravidanza è successo il peggio. Un colpo durissimo per la comica Debora Villa e anche per il marito, entrambi devastati dalla perdita. La figlia è poi arrivata dopo un anno e mezzo ma in quegli anni l’attrice non poteva non pensare a ciò che aveva vissuto anche in giovinezza quando appena maggiorenne è rimasta incinta.

Gf Vip, Roberto Parli lascia i social: «Adriana Volpe? Ogni occasione per fare polemica»

#VieniDaMe Mi è piaciuto il ragionamento di Debora Villa, nessuno può giudicare... Tanto comunque vada, sarebbe una sofferenza... Ho sentito di donne però che hanno abortito volontariamente perché libertine imperterrite e imprudenti e ciò lo trovo a dir poco orribile... 🤦🏼‍♀️ — Barbara Marongiu (@MarongiuBarbara) March 2, 2020



Due momenti della vita molto diversi, la confidenza di Debora Villa è forte:

Ero innamoratissima di questo ragazzo che mi trattava molto male, era uno stupidotto, avevo 18 anni, mi umiliava tantissimo e sentivo che questa cosa era colpa mia, poi quando lui è andato militare ho preso le distanze e questo mi ha fatto diventare più lucida perché questo tipo di rapporti creano dipendenza e continui invece a fare peggio

. L’ha lasciato e lui non l’ha digerito:

Ha voluto farlo l’ultima volta, non volevo, stavo male, stavamo entrambi male, quella volta rimango incinta… Dimagrivo a vista d’occhio, non volevo, rifiutavo, stavo male. Non voglio che la gente giudichi le persone che prendono questa strada. Il primo istinto è di protezione e tu devi andare contro questa cosa perché sai che tutto il contesto è sbagliato, non è il momento. E’ stata una cosa bruttissima, allucinante, dolorosa, ci sono state complicazioni, un piccolo calvario. Nessuno deve dire a nessuno cosa deve fare e nessuno deve colpevolizzare per le scelte fatte nella vita

Ultimo aggiornamento: 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA