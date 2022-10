Denis Dosio, grattacielo in fiamme a Rimini: il rogo partito da casa sua. «Tutto distrutto, sono sotto choc»

Grattacielo in fiamme a Rimini, incendio al 14esimo piano: e le fiamme sono partite da un volto noto del web, l'influencer Denis Dosio. Paura ieri intorno alle 12 nel capoluogo romagnolo, dove un rogo - senza conseguenze per le persone - è divampato intorno alle 12 in un appartamento al quattordicesimo piano. La colonna di fumo che si è alzata dalla casa ha annerito parte della struttura ed è risultata visibile anche da grande distanza.

Denis Dosio: «Sono sotto choc»

Al quotidiano Il Resto del Carlino, Denis Dosio - content creator su TikTok e OnlyFans, tra i più discussi sul web per essere stato bannato da Instagram per alcuni post troppo hard - ha detto che nel momento dell'incendio non era in casa, per fortuna. «Non è rimasto nulla, un disastro: sono ancora sotto choc - ha detto - bastava che rientrassi qualche minuto prima e sarei stato lì. Per fortuna non ci sono stati feriti». Le cause? «Forse una presa elettrica difettosa, ma ancora non c'è certezza. Il fuoco - continua - ha distrutto la zona giorno e ha fatto danni in altre stanze». In quel grattacielo però Dosio non ci ha ancora mai abitato: «La mia famiglia ha ereditato l'appartamento da poco, io ci vado ogni tanto, ma va tutto ristrutturato». Adesso a maggior ragione.

#Rimini, fiamme al 14º piano del grattacielo, #incendio circoscritto a un solo appartamento: evacuato per precauzione l’intero edificio, due squadre di #vigilidelfuoco in azione dalle 12.20, operazioni di spegnimento in corso [#21ottobre 13:15] pic.twitter.com/ACP5HUKQOD — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 21, 2022

Incendio a Rimini, cosa è successo

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco: l'incendio ha interessato il solo appartamento da cui è scaturito - forse per un cortocircuito ma le cause sono ancora da chiarire - e non si sono registrati feriti o intossicati. A scopo precauzionale i residenti nel grattacielo sono stati fatti evacuare per un paio d'ore. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i sanitari del 118 i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Locale.