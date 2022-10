Dez Firefly, la ragazza acqua e sapone diventata satanista: la sconcertante (e costosa) trasformazione

Dez Firefly era una ragazza acqua e sapone come tante. Ma la sua trasformazione social ha sconvolto i suoi follower tanto da farla diventare virale. Dal viso angelico, la giovane ha deciso di diventare una satanista con piercing, lingua divisa in due e un impianto sottocutaneo sulla mano che raffigura il pentagramma di Satana.

Dez Firefly che su Instagram, oggi, appare come una vera e propria adepta di Satana, un tempo era una ragazza come tutte le altre. Nelle biografie dei suoi social appare addirittura il messaggio di «Hail Satan», ma la sua trasformazione ha richiesto del tempo e soprattutto denaro. La 28enne, di Pasadena negli stati Uniti, ha prima iniziato con qualche tatuaggio, poi ci ha preso la mano.

Dopo i tatuaggi, ha proseguito la sua opera di cambiamento con piercieng e la modifica della lingua, che adesso appare divisa in due. Infine, in un video diventato virale sui social, ha mostrato la procedura di impianto del pentagramma di satana, un simbolo che nel satanismo si utilizza per trattenere la magia oscura. Tutto per una spesa complessiva di oltre 10mila euro.