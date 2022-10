Dino Piacenti, morta la mamma dello speaker radiofonico: «Sei stata una madre meravigliosa»

Grave lutto per Dino Piacenti che piange la sua mamma Concetta. L'annuncio è arrivato dallo stesso speaker radiofonico e storico ideatore e conduttore di «We Can Dance», attraverso le sue commoventi parole scritte sul suo profilo social: «Sei stata una Mamma meravigliosa e una Nonna senza pari, grazie per averci donato tutto il tuo amore.

Una Mamma e' la luce che illumina la casa... e quando non c'è più e' la stella che illumina il Cielo. Son sicuro che anche da lassù continuerai a tenermi d'occhio e ad aiutarmi a fare sempre la cosa giusta. Mamma Buon viaggio. Salutami Papa' e Cucciolo».