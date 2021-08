Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco torna a scuola: «Guardate quanto è cresciuto in un anno»

Elisabetta Gregoraci in formato mamma orgogliosa. Oggi la showgirl ha accompagnato il figlio Nathan Falco Briatore a scuola, nell'istituto internazionale che frequenta a Montecarlo, per il primo giorno di questo anno scolastico. L'evento è stato celebrato su Instagram con foto e stories: «In bocca al lupo amore mio - ha scritto la Gregoraci - per questo nuovo anno scolastico! Impegnati e non perdere mai la voglia di sorridere e imparare».

I followers della showgirl calabrese sono rimasti particolarmente colpiti dal confronto fra questa foto di Nathan e quella scattata l'anno scorso, sempre in occasione del primo giorno di scuola. In entrambi gli scatti il piccolo Briatore appare accanto alla mamma, ma se nella foto dello scorso anno arriva in altezza appena alla spalla della Gregoraci, nella nuova immagine è diventato quasi più alto di lei. «Piccoli ometti crescono - dice la Gregoraci commentando un collage fra le due foto - un anno fa e oggi, primo giorno di scuola». Nathan Falco ha già 11 anni, ma per mamma Elisabetta resterà sempre il bambino di casa.