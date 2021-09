Empethy, nasce a Napoli la nuova associazione per cani abbandonati

Empethy nasce con lo scopo di promuovere un sistema di adozioni consapevole offrendo un supporto a chi è alla ricerca di un compagno a quattro zampe. Ogni animale ha una propria storia e dei propri bisogni, che si traducono in caratteristiche più o meno in linea con lo stile di vita e le esigenze del futuro proprietario. Gli annunci Empethy sono costruiti con l’obiettivo di evidenziare queste caratteristiche in maniera chiara e dettagliata, al fine di accompagnare e sostenere i futuri adottanti nel processo di scelta della loro anima gemella a quattro zampe.

L'idea è nata da due ragazze napoletane, Lorenza Silvestri e Annamaria Barbaro, quando hanno notato che, nonostante la grande richiesta di adozioni di cani e gatti, gli animali senza casa sono un problema dai numeri preoccupanti in Italia.

«Dopo una serie di questionari, interviste alle associazioni e a persone che avevano adottato, - dicono le due fondatrici - ci siamo rese conto che effettivamente i mezzi utilizzati ad oggi per pubblicizzare gli annunci, quali gruppi FB, instagram, anche siti web delle diverse associazioni, fossero poco strutturati, disorganizzati e quindi poco efficaci per raggiungere l’audience desiderata. Da qui l’idea di creare una piattaforma digitale che si propone di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta relativa alle adozioni»

Cosa offre ai futuri proprietari:

1. Facilita il processo di ricerca del cane, offrendo una visione completa dell’offerta presente sul mercato. Nella piattaforma l’utente avrà la possibilità di filtrare gli annunci in funzione di una serie di caratteristiche (taglia, sesso, età, colore).

2. Sensibilizza ad una scelta più consapevole e ponderata del futuro cane da adottare, grazie alla presenza di un algoritmo e di filtri che gli permetteranno di selezionare i cani più “compatibili” rispetto al proprio stile di vita, bisogni e tratti caratteriali.

Cosa offre alle associazioni e canili:

1. Visibilità degli annunci. Aumenta la visibilità degli annunci, organizzando le informazioni sui cani attraverso un format standardizzato.

2. Offre uno strumento di screening iniziale che permette di rilevare il grado di compatibilità tra il futuro proprietario ed i bisogni e le esigenze del cane da dare in affido.