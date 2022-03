Evelina Sgarbi, la bellissima figlia di Vittorio «si sposa con la Natura»

Sotto quella corazza, Vittorio Sgarbi nasconde un cuore tenero. Sarà l'età che avanza, saranno i figli che crescono, ma il critico d'arte è sempre più orgoglioso della sua paternità. Lo dimostrano le ultime foto condivise su Instagram, che ritraggono la 22enne Evelina Sgarbi in tutto il suo splendore.

Chi è Evelina Sgarbi, la figlia minore di Vittorio Sgarbi

Capelli ramati raccolti in una morbida coda, camicetta bianca, orecchini e collane di perle, guantini in pizzo e tutto intorno la natura: a prima vista pare la rappresentazione di una dama preraffaellita e invece è Evelina Sgarbi, la figlia minore del critico, in posa per alcuni scatti d'autore. «Mia figlia si sposa con la Natura» è la breve didascalia che Vittorio Sgarbi ha voluto aggiungere alle foto, prima di taggare la ragazza. Poche parole da cui traspare tutta la sua ammirazione di padre per la bellezza della giovane.

I figli semisconosciuti di Vittorio Sgarbi

Evelina, nata da una relazione del critico con una donna torinese, frequenta l'Istituto Marangoni di Milano e coltiva la passione per l'arte proprio come il padre. È la sorella minore di Carlo Brenner, nato dalla stilista Patrizia Brenner, a sua volta morta nel 2002, e Alba Sgarbi, classe '98, nata a Tirana da una relazione con una cantante lirica albanese, conosciuta dopo un concerto. Di loro tre Vittorio Sgarbi non ama parlare, ma è indubbio il suo orgoglio di padre, come dimostrato in una recente apparizione tv a Non è la D'Urso, dove lo storico dell'arte si è concesso un tenero abbraccio con le sue due figlie.