Bermuda e mascherina, Fabio Fazio in visita negli Scavi di Ercolano

Fabio Fazio in vacanza a Napoli: visita al parco archeologico di Ercolano. In bermuda e mascherina il conduttore di «Che tempo che fa?», ribattezzato «fratacchione» dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, è stato in visita agli Scavi di Ercolano con la sua famiglia.

Oltre a visitare e ad apprezzare il parco e le domus antiche, Fazio si è mostrato molto interessato alla mostra «SplendOri» dedicata agli ori e agli ornamenti dell’antica Ercolano.

«Una visita speciale al Parco Archeologico di Ercolano- ha detto il direttore del parco Francesco Sirano- è venuto a trovarci Fabio Fazio per scoprire le meraviglie della città antica ed i sui tesori, in esposizione permanente negli ambienti del nostro Antiquarium».

© RIPRODUZIONE RISERVATA