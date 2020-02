Fabio Volo e il Coronavirus: «Ci saranno pochissimi morti, ma tantissimi falliti». «Vengo dal focolaio di Coronavirus. La situazione su da noi è surreale. Difficile da valutare. Non è però così grave come appare dai nostri telegiornali. Di sicuro ci sarà anche un problema a livello economico per i cinema, così come per i bar. Insomma ci saranno pochissimi morti, ma tantissimi falliti».



A parlare così, con una boccetta di amuchina in mano, è Fabio Volo, in occasione della presentazione del nuovo film Pixar dal titolo Onward- Oltre la magia (tradotto: in avanti), previsto in sala il 5 marzo, distribuito da The Walt Disney Company, e poi slittato al 16 aprile per le complicanze cinematografiche del Corona virus. Un film nel quale Fabio Volo doppia il patrigno dei due fratelli elfi, Wilden Lightfoot, e che oggi si è presentato con una boccetta di amuchina in mano.

Ultimo aggiornamento: 21:56

