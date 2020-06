FaceApp ora ti fa cambiare sesso: dai Ferragnez a Jovanotti, tutte le foto dei vip

Qualche mese fa FaceApp aveva avuto un vero e proprio boom di download, con milioni di utenti che sui social condividevano le loro foto “invecchiate”: una moda che iniziò a scemare dopo qualche settimana, ma dopo l’ultimo aggiornamento è tornata in voga per via della nuova opzione disponibile, il cambio di sesso.

Oltre infatti ad invecchiare (o ringiovanire) il proprio viso, la nuova versione della app consente alle donne di diventare uomini, e viceversa. Perciò se una ragazza vuol vedere come sarebbe da uomo, ha varie opzioni da poter usare: può aggiungere la barba, cambiare il taglio di capelli, e anche qualche ruga. A sua volta un uomo può truccarsi o rendere la sua acconciatura più morbida e femminile.



Ultimo aggiornamento: 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo solo nelle opzioni base, perché il ventaglio di possibilità diventa ancora più largo nella versione pro a pagamento. E sui social è boom di condivisioni: su Instagram sono già migliaia le foto postate negli ultimi giorni sotto gli hashtag #faceapp e #faceappchallenge.come Fedez e Chiara Ferragni, Jovanotti, Alessandro Cattelan (e tutta la squadra di Radio Deejay, compresi Nicola Savino e Linus) e i The Jackal.