«Mi resta un anno di vita»: il drammatico annuncio di Fatima, la 29enne concorrente di Top Chef

Sabato 10 Novembre 2018, 18:26 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 18:45

«Il mio oncologo mi ha detto che ho un anno di vita». La rivelazione choc è di Fatima Alì, la concorrente 29enne del reality culinario Top Chef colpita dal sarcoma di Ewing.Fatima ha pubblicato una lunga lettera sul sito Bon Appetit. «Le cellule tumorali che i medici credevano fossero scomparse sono tornate alla riscossa e più vendicative di prima all'anca sinistra e al femore - scrive -. Il mio oncologo mi ha detto che ho un anno di vita. Con o senza il nuovo regime chemioterapico. Non vedevo l'ora di diventare 30enne, un po' civetta e prosperosa. Suppongo che dovrò intensificare i miei flirt. Non ho tempo da perdere».Fatima, insomma, non perde l'umorismo. «Fa ridere, non è vero? Quando pensiamo di avere tutto il tempo del mondo in cui vivere e fare le cose, ci dimentichiamo di vivere a pieno le esperienze di vita. Quando però quella possibilità ci viene strappata via, è lì che allora ci sforziamo di provare tutto. Voglio prenotare nei migliori ristoranti del mondo, voglio stare con le persone che amo e dare loro tutto il tempo che prima, egoisticamente, non ho mai dato».Fatima aveva scoperto di essere malata dai primi mesi del 2017 ma a un certo punto sembrava aver sconfitto il male. Quando il tumore pareva scomparso, a settembre è invece arrivata la ricaduta. Arrivata negli Stati Uniti dal Pakistan a 18 anni, sognava una lunga carriera nell'alta ristorazione dopo aver frequentato il Culinary Institute of America.