Fedez e Instagram: il suo profilo invisibile per alcuni minuti. Ora è tornato online

Martedì 23 Ottobre 2018, 16:46 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 17:39

ha? O lo hanno Hackerato? Fatto sta, che per alcuni minuti l'account instagram del rapper è risultato irraggiungibile. Probabilmente, Fedez non ha reagito bene alle polemiche di questa notte sulla festa a sorpresa organizzata dalla moglie Chiara Ferragni in un supermercato . E, forse innerovosito, si è autosospeso dal famoso Social per circa un'ora. Fedez su Instagram ha oltre sette milioni di follower.Tutto inizia questa notte con un'idea di Chiara Ferragni che ha deciso di organizzare una festa a sorpresa al marito. Per questo, dopo aver fatto vestire il marito, lo ha portato in un supermercato in cui ad aspettarli c'erano tutti gli amici dei Ferragnez. Ovviamente, come in ogni festa, ci sono stati numerosi episodi di goliardia: Fedez stesso ha lanciato un panettone, altri invitati si sono lanciati del cibo, lo hanno maltrattato e rovinato.I Ferragnez hanno chiesto ovviamente scusa, dopo essersi accorti di aver sollevato moltissime polemiche. Sui social, infatti, molti hanno accusato i due di aver dato vita ad un'esibizione di ricchezza, svalutando il valore del cibo, e soprattutto dando un pessimo esempio.Dopo circa un'ora, però, il profilo instagram di Fedez è tornato visibile, come su nulla fosse mai accaduto.