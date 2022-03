Fedez malato, arrivano gli auguri di Salvini ma i fan insorgono: «Messaggio fuori luogo e inqualificabile»

Tra i tanti messaggi social di vicinanza arrivati a Fedez, che ha raccontato ieri sera di avere un «problema di salute» che richiederà «un importante percorso» di guarigione, c'è anche quello del leader della Lega Matteo Salvini, acerrimo "nemico" del marito di Chiara Ferragni. Un messaggio che ha colto di sorpresa i fan del cantante che sono insorti sul web definendolo «fuori luogo» e non del tutto necessario.

Fedez malato, Salvini: «In bocca al lupo»

Matteo Salvini ha affidato a Twitter il suo messaggio per Fedez. Poco dopo l'annuncio del cantante ha scritto: «In bocca al lupo e buona battaglia a #Fedez». Ma forse prevedendo le possibili polemiche, data la ben nota antipatia tra i due, Salvini ha sin da subito messo le mani avanti, giustificando le sue parole. «Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!», ha aggiunto.

In bocca al lupo e buona battaglia a #Fedez. Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!

Ma i fan del cantante non ci stanno. «Lo schifo. Un ragazzo sta male. Un “avversario’ gli fa un in bocca al lupo….», scrive un utente. «Premesso che il rispetto è sempre un dovere e questo messaggio è fuori tempo, apprendo che pare essere anche fuori luogo, intendendo per luogo questo spazio pieno di acredine e indifferenza. Inqualificabili», scrive un altro.

Premesso che il rispetto è sempre un dovere e questo messaggio è fuori tempo, apprendo che pare essere anche fuori luogo, intendendo per luogo questo spazio pieno di acredine e indifferenza. Inqualificabili.

Inqualificabili. — KriMaP (@KriMaP) March 17, 2022

«Non sai più che fare. Spesso stare in silenzio è meglio al fine di non farsi ricoprire di insulti», si legge sotto il post.