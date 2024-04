Fedez a Belve: «Sara Tommasi mi ha detto che ce l'ho piccolo». La risposta della showgirl

Chiara Ferragni, la depressione, la malattia, i figli, la droga. Fedez ha detto tutto. Nell'intervista a Belve con Francesca Fagnani, il rapper si è raccontato senza filtri, lasciandosi anche andare a un lungo pianto liberatorio. Tra le tante cose dette, ce n'è stata anche una che ha tirato in ballo Sara Tommasi: «Tempo fa disse che avevo il pis*** piccolo... non so perché l'abbia detto, lei non ha mai visto il mio pis***. Forse non stava bene quel periodo, la saluto», ha detto il rapper. Alle sue parole, la diretta interessata ha risposto.

«In merito alla puntata di ieri di Belve ci tengo a ricambiare il saluto e - soprattutto - l'abbraccio che Fedez mi ha inviato - commenta Sara Tommasi - Ha citato me in merito a un fatto, non particolarmente, carino nei suoi confronti che lui - giustamente - ha attribuito a me.

«Affermare ciò non è facile e sono consapevole di come potrei essere ancora oggi derisa. Ma non mi interessa. Anzi, ritengo importante lanciare un messaggio importante. Non vergognarsi della propria patologia quando questa si presenta ma normalizzare che ciò possa avvenire. È importante farsi aiutare e capire che, con il giusto aiuto di medici e familiari, si può affrontare un problema psichiatrico o una dipendenza. Un abbraccio a te Fedez».