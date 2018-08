«Guardi i film porno». E la fidanzata ultrareligiosa cancella il matrimonio da sogno

Martedì 21 Agosto 2018, 18:15 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 19:35

Una donna ha rivelato di aver cancellato il suo matrimonio da sogno solo una settimana prima del grande giorno dopo aver scoperto che il suo fidanzato guardavaLa ventunenne Claire Dalton è molto religiosa e ha detto di aver sognato una relazione "vera e pura" e "governata dalla legge di Dio" sin da quando era una ragazza. Pensava di averlo trovato con il suo fidanzato con cui è stata più di un anno, ma per lei è stata "tutta una bugia fin dall'inizio".Solo una settimana prima delClaire, membro della “Church of Jesus Christ of Latter Day Saints” (Mormoni), e il suo fidanzato stavano facendo commissioni per il loro grande giorno, quando ha utilizzato il suo telefonino per controllare se un negozio fosse aperto.Quando ha visto la sua barra di ricerca, si è resa conto che "aveva cercato pornografia forse solo qualche ora fa",e immediatamente "si è sentita male di stomaco". All'inizio, il suo futuro marito ha mentito dicendo che suo fratello aveva preso in prestito il suo telefono, prima di ammettere più tardi: "Sono io ... ho un problema".Dopo averlo sentito la verità, Claire ha deciso di annullare il matrimonio e ha dovuto chiamare tutti i suoi 300 ospiti per dare la notizia.Claire ha detto: «Qualcuno che ho amato e curato profondamente mi ha mentito per l'intera durata della nostra relazione e forse anche di più, dal momento che eravamo amici da così tanto tempo. All'improvviso, ero con un estraneo invece che con la persona che pensavo di conoscere così bene. In un istante non potevo mai fidarmi di quegli occhi. Tutto ciò che ho sempre voluto in una relazione è stata l'onestà, e mi è subito venuto in mente che l'unica onestà che avevo conosciuto a quel punto era finta».