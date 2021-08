Finge di essere medico e lavora in un ospedale per otto mesi

Una donna di 27 anni di Sydney ha finto di essere un medico e ha lavorato per otto mesi in un ospedale nel quartiere Bankstown della città australiana, secondo quanto rende noto 7NEWS.

La donna non ha superato gli esami finali di abilitazione alla professione e avrebbe, stando a quanto riportato, falsificato i documenti, ottenendo un lavoro al Bankstown-Lidcombe Hospital nel gennaio 2021. La donna è stata licenziata dopo che l'ospedale ha chiesto delle sue certificazioni, che la stessa non è stata in grado di fornire.

La rivelazione dell'inganno ha lasciato sotto shock il personale del centro medico e i pazienti. «É preoccupante, non mi aspettavo che succedesse una cosa del genere nella nostra zona, penso che i medici qui siano molto bravi», ha dichiarato un residente a 7NEWS.

Sui fatti sta indagando la polizia e la donna potrebbe essere accusata di vari reati, tra cui frode. Il portavoce dell'ospedale ha confermato che anche l'ospedale sta conducendo un'indagine interna. «Questa persona è stata immediatamente rimossa dalle sue funzioni e l'ospedale Bankstown-Lidcombe ha riferito la questione alla polizia», ha affermato il rappresentante dell'ospedale.