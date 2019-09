Francesca De André torna con Giorgio: «Non mi ha tradito, è stato un complotto»

Domenica 22 Settembre 2019, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 22-09-2019 19:13

Francesca De André torna a Domenica Live con l’ex, tornato fidanzato, Giorgio Tambellini per raccontare la storia del presunto tradimento del ragazzo, che portò alla rottura della relazione, mentre Francesca era nella casa del Grande Fratello.«Non mi ha tradito, c’è stato solo un bacio con quella ragazza, lui me lo ha confessato. Non ho risposto alle telefonate di Giorgio per due mesi, ho avuto un’altra relazione, stavo con Gennaro Lillio con cui poi ho rotto perché eravamo proprio su due pianeti diversi - dice Francesca De André che scoppia in lacrime, ricordando il periodo del presunto tradimento - quando ho risposto a un sms di Giorgio, dopo due mesi, lui è salito in auto e da Lucca è venuto subito a Milano a parlarmi e portarmi le prove che le accuse a suo carico erano false».Secondo Francesca De André, quelle accuse sono state frutto di un complotto messo in atto dalla sorella.«Fabrizia ha detto che esisteva un vocale di Giorgio che non esiste, lui la sta querelando. Io con mia sorella non parlo più. C’è stato un complotto. Sono state ennesime coltellate per me. Sono stata tradita completamente per l’ennesima volta. Io non dico le cose a caso, le ho sempre dimostrate. Sicuramente, Giorgio ed io, abbiamo sbagliato. Il mio ingresso nella Casa ha mandato entrambi in tilt».Barbara D’Urso solleva dubbi sull’accaduto, parla comunque di tradimento, e ricorda a Francesca De André la storia con Gennaro: «Eravate innamorati - le dice - io vi ho visto e tu me lo hai detto».Poi Barbara D'Urso fa sentire una video intervista fatta a Gennaro e Francesca commenta: «Gennaro dice che è una persona sana, perché io non lo sono? Gli steroidi sono cose sane? Quando sono uscita dalla Casa, non ho parlato con Giorgio perché Gennaro mi ha fatto delle scenate. Lui parla di aggressioni, ma mi ha spintonato due volte in stanza in albergo. Io gli ho chiesto di andare via da casa mia perché non c’era comprensione: io dicevo A, lui diceva Z, io dicevo ‘andiamo a prendere un drink’, lui diceva andiamo a prendere un gelato. Gennaro è noioso e voleva fare il padre padrone con me. È molto infantile, gli ho permesso io di fare quel post dove dice che ha deciso lui».A questo punto si parla del rapporto di Francesca con suo padre Cristiano De André, oggetto anche di battaglie legali e al centro di molte puntate di Domenica Live.Barbara D’Urso afferma che finalmente Cristiano De André «ha fatto un passo avanti». Francesca contesta.«Se un padre vuole deporre le armi con una figlia, non fa un post sui social, dove peraltro scrive il mio nome ma non mi tagga. E poi lo fa sempre ad agosto, quando i tuoi programmi finiscono, così non può esserci replica. Sono pantomime mediatiche. Non mi ha chiamato, non mi ha mandato sms. Il libro che ha scritto è una manica di caz…. dalla prima all’ultima pagina. Lui vuole passare per la personcina perbene che non è. Le armi le deponi con i fatti, non con i quaquaraqua su facebook. Ritiri prima le querele, le arrotoli e te le metti…. Mia sorella è stata con mio padre una settimana ad agosto perché voleva scroccare la vacanza in Sardegna, vedrai che rilitigano. Li conosco bene. Tutti». Francesca De André conclude, dicendosi serena: «Ho ritrovato la serenità con Giorgio. Sto bene».