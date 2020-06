Francesco Totti perde il Rolex e fa un appello su Instagram: «Se lo trovate verrò io di persona a prenderlo»

Francesco Totti ha perso il Rolex a cui era affezionato da anni, quello da cui non si è mai separato se non per giocare sui campi di Serie A e che è possibile vedere al polso nel corso di tutte le interviste che ha rilasciato durante gli anni. Per ritrovalo Francesco si è affidato ai social, pubblicando un appello su Instagram attraverso una storia su Instagram: «Ragazzi ho perso il mio orologio a cui ero molto legato e con il quale ho condiviso tutta la mia carriera. Mi rivolgo a tutti voi nella speranza che possiate trovarlo. So che è quasi impossibile ma tentar non nuoce. Si tratta di un Daytona acciaio con quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera C (Cristian e Chanel). Vi ringrazio in anticipo e vi lascio un recapito: 348 8888940. Verrò io di persona a prenderlo». La speranza è di incentivare chi ha trovato il prezioso orologio a restituirlo, per Totti, infatti, non si tratta di una questione di soldi ma di valore affettivo.

Totti e Ilary Blasi, anniversario all'Isola del Pescatore, pranzo di pesce davanti al Castello di Santa Severa

Cristante e la tentata rapina: «L'ho colpito forte sul casco, così il ladro è fuggito»





Ultimo aggiornamento: 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA