Gemelli con la pelle diversa, la mamma di Ayon e Azirah: «Mi chiedono sempre se sono entrambi miei figli»

Gemelli ma con la pelle di colore opposto. E' la storia dei due piccoli figli di Chantelle Broughton, 29 anni, nati lo scorso aprile. Figli di una coppia interrazziale. Ayon e Azirah - che sono nati al Nottingham City Hospital - hanno caratteristiche completamente diverse l'una dall'altra. Ayon, il maschietto, è nato con la pelle chiara e gli occhi verdi. La sorellina, Azirah, ha la pelle scura e gli occhi marroni. Secondo un articolo della BBC - del 2011 - c'è una possibilità su 500 che una coppia interrazziale abbia gemelli con diversi colori della pelle.

La storia di Ayon e Azirah

«Mi chiedono sempre se siano entrambi miei figli», racconta la donna ai tabloid britannici. Ma, nonostante lo stupore di molte persone, il fenomeno non è in realtà così insolito. Ricordando il momento in cui le sono stati consegnati i neonati dopo il parto, Chantelle racconta: «È stato uno choc, sono unici». E poi aggiunge: «Le persone si fermano e dicono "oh mio dio, hanno solo un aspetto completamente diverso. Ma sicura che siano entrambi tuoi?"». Chantelle ha il nonno materno nigeriano. Il padre dei suoi figli - Ashton, 29 anni - è metà giamaicano e metà scozzese.

I gemelli

I gemellini ora hanno cinque mesi. Secondo i pediatri che li seguono la differenza di carnagione tra i due diventa sempre più marcata. «Penso che anche i loro capelli saranno diversi - racconta un'ifermiera - La piccola avrà capelli folti e ricci, quelli del bimbo saranno completamente diversi». L'operatrice ha raccontato che papà Ashton, un operaio edile, scherza e chiede loro se per caso non possano essere «i figli dell'idraulico». Secondo lui, battute a parte, i suoi gemelli manifestano già delle personalità ben marcate e distinte: «Lei è piuttosto rilassata, mentre lui è un po' discolo - ha detto - Non gli piace stare seduto lì mentre lei sta sempre sdraiata e pacifica».