Graziano Rossi ricoverato in ospedale: il padre di Valentino è sotto osservazione a Fano

Graziano Rossi, il papà di Valentino, è ricoverato in ospedale. Da sabato pomeriggio infatti si trova nel reparto di Neurologia dell'ospedale Marche Nord di Fano. Le sue condizioni al momento non sembrerebbero gravi ma i medici hanno scelto comunque di tenerlo sotto osservazione ancora per qualche ora. È entrato con un codice verde dopo che una prima visita all'ospedale di Pesaro, dopo la quale i medici avevano preferito trasferirlo in ambulanza al Santa Croce di Fano. Nelle prossime ore verranno chiarite meglio le sue condizioni, che comunque al momento non fanno preoccupare fan e tifosi che hanno imparato a conoscerlo in questi anni al fianco di Valentino o che già si erano affezionati durante la sua carriera da pilota.

Graziano, così come Valentino, è stato un pilota e ha corso nel mondiale tra il 1977 e il 1982 con tre vittorie e un terzo posto nel mondiale della classe 250 nel 1979. Dopo un incidente che ha interrotto la sua carriera nel 1982, si è dedicato al rally. E a trasmettere la sua passione per le moto al figlio Valentino, poi nove volte campione di MotoGp.